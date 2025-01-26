Конор – о поединке Хьюза и Нурмагомедова: «Легкая победа Хьюза, он доминировал в бою. Нурмагомедовы – не бойцы. Это самые не дерущиеся парни из Дагестана»

Конор Макгрегор считает, что Пол Хьюз победил Нурмагомедова.

«Великолепный бой и выступление Пола! Легкая победа Хьюза, он доминировал в этом поединке. А Умар (Хьюз дрался с Усманом – примечание Sports) – это именно то, что представляют собой Нурмагомедовы. Бегун, спринтер, беглец.

Нурмагомедовы – не бойцы. Они самые не дерущиеся парни из Дагестана всех времен. Бегают по клетке, как в жопу ужаленные сучки. Дагестан лучше Нурмагомедовых – это факт!» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор .

На PFL Champions Series в Дубае Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза и защитил пояс Bellator в легком весе.

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