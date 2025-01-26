Андрей Корешков: «Было бы интересно увидеть реванш Хьюза и Нурмагомедова. Но теперь он возможен только в PFL»

Андрей Корешков хотел бы увидеть реванш Нурмагомедова и Хьюза.

«Интересный бой. Хьюз дал неплохую конкуренцию. Попадал жестко, но тем не менее Нурмагомедов выиграл. Было бы интересно увидеть реванш. Но не верю, что он состоится. Bellator прекращает существование после этого турнира. И если реванш состоится, то только в PFL», – сказал экс-чемпион Bellator Андрей Корешков .

На PFL Champions Series в Дубае Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза и защитил пояс Bellator в легком весе.

Конор – о поединке Хьюза и Нурмагомедова: «Легкая победа Хьюза, он доминировал в бою. Нурмагомедовы – не бойцы. Это самые не дерущиеся парни из Дагестана»

Усман – о поединке с Хьюзом: «Хавьер Мендес многое сделал, когда зашел в клетку перед пятом раундом»