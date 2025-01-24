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Конор − о бое с Полом: «UFC были не в восторге от этого, у них был контракт на столе»

Конор Макгрегор высказался о несостоявшемся бое с Логаном Полом.

«Что есть, то есть. UFC были просто не в восторге от этого. Контракт был у них на столе в письменном виде.

Я и он находимся под эгидой компании TKO, UFC и WWE растут, акции TKO взлетели до небес. Открылся новый рынок в Индии и он развивается.

С деловой точки зрения сделать этот бой − это умно и имеет смысл. Пока у меня есть этот простой, было бы логично устроить этот поединок, пока я не вернулся в октагон.

UFC не заинтересованы в этом, не думаю, что WWE это было нужно. Я просто знал, что UFC это не интересно», − сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Конор − об инаугурации Трампа: «Честь наблюдать за передачей эстафеты. Да благословит Господь Америку»

Макгрегор и братья Полы на автобусе отправились на церемонию инаугурации Трампа

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The Schmo
logoЛоган Пол
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WWE
logoUFC
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