Конор − о бое с Полом: «UFC были не в восторге от этого, у них был контракт на столе»

Конор Макгрегор высказался о несостоявшемся бое с Логаном Полом.

«Что есть, то есть. UFC были просто не в восторге от этого. Контракт был у них на столе в письменном виде.

Я и он находимся под эгидой компании TKO, UFC и WWE растут, акции TKO взлетели до небес. Открылся новый рынок в Индии и он развивается.

С деловой точки зрения сделать этот бой − это умно и имеет смысл. Пока у меня есть этот простой, было бы логично устроить этот поединок, пока я не вернулся в октагон.

UFC не заинтересованы в этом, не думаю, что WWE это было нужно. Я просто знал, что UFC это не интересно», − сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор .

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