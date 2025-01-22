Конор − об инаугурации Трампа: «Честь наблюдать за передачей эстафеты. Да благословит Господь Америку»
Конор Макгрегор высказался об инаугурации Дональда Трампа.
«Истинная честь наблюдать за тем, как великие мировые лидеры мирно передают друг другу эстафету. Да благословит Господь Америку и свободный мир», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, который был приглашен на инаугурацию 47-го президента США Дональда Трампа.
«Овечкин весьма хорош». Трамп вновь похвалил капитана «Вашингтона» – в речи на параде на арене «Кэпиталс» после инаугурации
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Конора Макгрегора
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