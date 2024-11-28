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Анкалаев обратился к Перейре: «Ты великий чемпион, но твое время закончилось»

Магомед Анкалаев назвал Алекса Перейру великим чемпионом.

«Алекс, наслаждайся жизнью, пока можешь. Ты был великим чемпионом, но твое время вышло. До скорой встречи», − написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.

Алекс Перейра стал чемпионом UFC в полутяжелом весе в ноябре-2023, после чего трижды за семь месяцев защитил пояс.

Менеджер Анкалаева – о бое с Перейрой: «Пытаемся определиться с датой»

Анкалаев – Прохазке: «Хилл уложит тебя спать. Твое новое имя – сонный Иржи»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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полутяжелый вес (MMA)
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