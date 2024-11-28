Анкалаев обратился к Перейре: «Ты великий чемпион, но твое время закончилось»

Магомед Анкалаев назвал Алекса Перейру великим чемпионом.

«Алекс, наслаждайся жизнью, пока можешь. Ты был великим чемпионом, но твое время вышло. До скорой встречи», − написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев .

Алекс Перейра стал чемпионом UFC в полутяжелом весе в ноябре-2023, после чего трижды за семь месяцев защитил пояс.

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