Анкалаев обратился к Перейре: «Ты великий чемпион, но твое время закончилось»
Магомед Анкалаев назвал Алекса Перейру великим чемпионом.
«Алекс, наслаждайся жизнью, пока можешь. Ты был великим чемпионом, но твое время вышло. До скорой встречи», − написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.
Алекс Перейра стал чемпионом UFC в полутяжелом весе в ноябре-2023, после чего трижды за семь месяцев защитил пояс.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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