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Анкалаев – Прохазке: «Хилл уложит тебя спать. Твое новое имя – сонный Иржи»

Магомед Анкалаев дал прогноз на бой Иржи Прохазки и Джамала Хилла.

«Почему ты вздумал говорить обо мне? В двух из трех твоих последних боев тебя отправили спать. Алекс Перейра уложил тебя спать, но теперь я уложу Алекса. Верю, что Хилл тоже уложит тебя. Твое новое имя – сонный Иржи. Сосредоточься на своем поединке!» – написал боец UFC Магомед Анкалаев.

Прохазка и Хилл подерутся 18 января на UFC 311.

Джонс считает, что Хилл победит Прохазку: «Джамал выглядит более техничным и чистым ударником»

Иржи Прохазка: «Анкалаев, спустись на землю. В последних боях ты ничего не показал»

Опубликовал: Руслан Мороз
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logoИржи Прохазка
logoДжамал Хилл
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