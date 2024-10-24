Абдель-Азиз – о следующем сопернике Махачева: «Это может быть Царукян или Мойкано»

Али Абдель-Азиз назвал возможных соперников Ислама Махачева.

«Думаю, что Арман заслужил этого больше, чем остальные. Это может быть он, это может быть Ренато Мойкано , это может быть Дэн Хукер . Хотя нет, Хукер ничего не заслужил», – сказал менеджер чемпиона UFC Ислама Махачева Али Абдель-Азиз.

Напомним, что ранее Махачев дрался с Хукером и Царукяном: Дэна он победил болевым приемом в первом раунде, а Царукяна – единогласным решением судей.

Али Абдель-Азиз: «На данный момент Махачев – величайший боец в мире»