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Абдель-Азиз – о следующем сопернике Махачева: «Это может быть Царукян или Мойкано»

Али Абдель-Азиз назвал возможных соперников Ислама Махачева.

«Думаю, что Арман заслужил этого больше, чем остальные. Это может быть он, это может быть Ренато Мойкано, это может быть Дэн Хукер. Хотя нет, Хукер ничего не заслужил», – сказал менеджер чемпиона UFC Ислама Махачева Али Абдель-Азиз.

Напомним, что ранее Махачев дрался с Хукером и Царукяном: Дэна он победил болевым приемом в первом раунде, а Царукяна – единогласным решением судей.

Али Абдель-Азиз: «На данный момент Махачев – величайший боец в мире»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Fighting
logoUFC
logoMMA
легкий вес (MMA)
logoИслам Махачев
logoРенато Мойкано
logoДэн Хукер
logoАли Абдель-Азиз
logoАрман Царукян
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