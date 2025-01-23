Магомедов − о поражении Умара: «Оно должно пойти ему на пользу»
Ризван Магомедов высказался о поражении Умара Нурмагомедова в бою с Мерабом Двалишвили.
«Умар очень грамотный боец, который всегда хочет совершенствоваться. Я знаю его много лет, он не любит стоять на месте. Он во всех сферах пытается улучшить себя.
В пример можем привести Ислама Махачева, который после поражения проделал огромную работу, сделал выводы. Сейчас он совершенно по-другому проводит поединки и доминирует над дивизионом.
Поражение Умара должно пойти на пользу. В следующем году мы можем снова увидеть его в поединке за титул», − сказал менеджер бойца UFC Умара Нурмагомедова Ризван Магомедов.
Умар показал рентген: ему поставили пластину на пястную кость левой руки
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем