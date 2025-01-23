Магомедов − о поражении Умара: «Оно должно пойти ему на пользу»

Ризван Магомедов высказался о поражении Умара Нурмагомедова в бою с Мерабом Двалишвили.

«Умар очень грамотный боец, который всегда хочет совершенствоваться. Я знаю его много лет, он не любит стоять на месте. Он во всех сферах пытается улучшить себя.

В пример можем привести Ислама Махачева, который после поражения проделал огромную работу, сделал выводы. Сейчас он совершенно по-другому проводит поединки и доминирует над дивизионом.

Поражение Умара должно пойти на пользу. В следующем году мы можем снова увидеть его в поединке за титул», − сказал менеджер бойца UFC Умара Нурмагомедова Ризван Магомедов.

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