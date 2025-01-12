Александр Усик – лучший боксер 2024 года по версии журнала The Ring

Александр Усик получил награду «Боксер года» от журнала The Ring.

Напомним, в 2024-м Усик дважды победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

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