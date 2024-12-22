Диллон Дэнис − о победе Усика: «Возмутительно, что Фьюри отдали всего четыре раунда»

Диллон Дэнис раскритиковал работу судей в бою Александра Усика и Тайсона Фьюри.

«Возмутительно, что Фьюри отдали всего четыре раунда», − написал в соцсетях боец ММА Диллон Дэнис .

Напомним, что Александр Усик победил Тайсона Фьюри в двух боях.

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