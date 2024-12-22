Диллон Дэнис − о победе Усика: «Возмутительно, что Фьюри отдали всего четыре раунда»
Диллон Дэнис раскритиковал работу судей в бою Александра Усика и Тайсона Фьюри.
«Возмутительно, что Фьюри отдали всего четыре раунда», − написал в соцсетях боец ММА Диллон Дэнис.
Напомним, что Александр Усик победил Тайсона Фьюри в двух боях.
«Любой другой против этой версии Фьюри был бы сожжен». Усика уже сравнивают с терминатором
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Диллона Дэниса
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