Усман Нурмагомедов выложил фото с тренировки: «Последняя тяжелая неделя в Дубае»

Усман Нурмагомедов проводит последнюю неделю жестких тренировок перед боем с Полом Хьюзом.

«Вот и началась моя последняя неделя, она уже проходит в Дубае. Время пролетело очень быстро, но я не тратил его зря. Мы почти на финишной прямой», − подписал фото в соцсетях чемпион Bellator Усман Нурмагомедов, который 25 января подерется с Полом Хьюзом.

Все достижения братьев Нурмагомедовых – в одной картинке