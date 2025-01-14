Усман Нурмагомедов выложил фото с тренировки: «Последняя тяжелая неделя в Дубае»
Усман Нурмагомедов проводит последнюю неделю жестких тренировок перед боем с Полом Хьюзом.
«Вот и началась моя последняя неделя, она уже проходит в Дубае. Время пролетело очень быстро, но я не тратил его зря. Мы почти на финишной прямой», − подписал фото в соцсетях чемпион Bellator Усман Нурмагомедов, который 25 января подерется с Полом Хьюзом.
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Усмана Нурмагомедова
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