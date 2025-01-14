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Усман Нурмагомедов выложил фото с тренировки: «Последняя тяжелая неделя в Дубае»

Усман Нурмагомедов проводит последнюю неделю жестких тренировок перед боем с Полом Хьюзом.

«Вот и началась моя последняя неделя, она уже проходит в Дубае. Время пролетело очень быстро, но я не тратил его зря. Мы почти на финишной прямой», − подписал фото в соцсетях чемпион Bellator Усман Нурмагомедов, который 25 января подерется с Полом Хьюзом.

Все достижения братьев Нурмагомедовых – в одной картинке

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Усмана Нурмагомедова
легкий вес (MMA)
Пол Хьюз
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logoУсман Нурмагомедов
PFL
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