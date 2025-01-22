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Менеджер − о гонораре Махачева в $200 тысяч за бой с Мойкано: «Это конфиденциальная информация»

Ризван Магомедов не стал комментировать информацию о гонораре Ислама Махачева.

«Гонорар Махачева − это конфиденциальная информация. Откуда Атлетическая комиссия это берет − я не уверен точно», − сказал менеджер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Ризван Магомедов.

Напомним, что Ислам Махачев в первом раунде задушил Ренато Мойкано и защитил титул UFC в легком весе в рекордный четвертый раз подряд.

Менеджер Умара − о травме: «Во втором раунде он попал Мерабу в голову, и рука сломалась»

Махачев заработал за титульник $200 тысяч – меньше, чем соперник. Чего?

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Ушатайка»
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