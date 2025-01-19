Прохазка – о критике комментаторов из-за опущенных рук в защите: «## ### их. Я слишком много над этим работал»
Иржи Прохазка удивлен критике комментаторов UFC из-за действий в защите.
«## ### [К черту] их. Я слишком много над этим работал. Постоянно об этом думал, надо посмотреть повтор», – отреагировал экс-чемпион UFC Иржи Прохазка.
Напомним, Прохазка победил Джамала Хилла техническим нокаутом на UFC 311.
Умар сломал руку в бою против Мераба. Главная причина первого поражения?
Первое поражение Умара в карьере – на глазах Хабиба. В титульнике не справился с грузинским чемпионом
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Eurasia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем