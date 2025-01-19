Прохазка – о критике комментаторов из-за опущенных рук в защите: «## ### их. Я слишком много над этим работал»

Иржи Прохазка удивлен критике комментаторов UFC из-за действий в защите.

«## ### [К черту] их. Я слишком много над этим работал. Постоянно об этом думал, надо посмотреть повтор», – отреагировал экс-чемпион UFC Иржи Прохазка .

Напомним, Прохазка победил Джамала Хилла техническим нокаутом на UFC 311.

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