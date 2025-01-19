Чарльз Оливейра: «Готов к реваншу с Махачевым весной»

Чарльз Оливейра хочет провести реванш с Исламом Махачевым весной.

«Я готов к реваншу с Махачевым весной. Мы обязательно это обсудим», – заявил боец UFC Чарльз Оливейра .

Напомним, Оливейра досрочно проиграл Исламу Махачеву в октябре 2022-го.

Махачев готов драться с дю Плесси: «Я могу взять и три титула. Клянусь, если Уайт даст мне контракт, то выйду против Дрикуса»

Ислама Махачева просто невозможно не любить