Чарльз Оливейра: «Готов к реваншу с Махачевым весной»
Чарльз Оливейра хочет провести реванш с Исламом Махачевым весной.
«Я готов к реваншу с Махачевым весной. Мы обязательно это обсудим», – заявил боец UFC Чарльз Оливейра.
Напомним, Оливейра досрочно проиграл Исламу Махачеву в октябре 2022-го.
Махачев готов драться с дю Плесси: «Я могу взять и три титула. Клянусь, если Уайт даст мне контракт, то выйду против Дрикуса»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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