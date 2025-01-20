Анкалаев – Перейре: «Ты подписал свидетельство о смерти»
Магомед Анкалаев обратился к Алексу Перейре после анонса поединка на UFC 313.
«Ты просто подписал свидетельство о смерти. Ты будешь наказан за то, как избегал поединка со мной. Я сделаю так, чтобы ты выглядел парнем, работающим в шинном магазине, а не профессиональным бойцом», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев.
Напомним, вчера UFC анонсировал бой Анкалаева и Перейры 8 марта.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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