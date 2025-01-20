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Анкалаев – Перейре: «Ты подписал свидетельство о смерти»

Магомед Анкалаев обратился к Алексу Перейре после анонса поединка на UFC 313.

«Ты просто подписал свидетельство о смерти. Ты будешь наказан за то, как избегал поединка со мной. Я сделаю так, чтобы ты выглядел парнем, работающим в шинном магазине, а не профессиональным бойцом», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев.

Напомним, вчера UFC анонсировал бой Анкалаева и Перейры 8 марта.

Алекс Перейра: «Скоро увидимся, Анкалаев»

Алекс Перейра: «Позвонил менеджеру и сказал, что хочу драться в марте с Анкалаевым»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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