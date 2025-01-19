Алекс Перейра: «Позвонил менеджеру и сказал, что хочу драться в марте с Анкалаевым»

Алекс Перейра сказал, что сам попросил о поединке с Магомедом Анкалаевым.

«Я не говорил, что хочу перерыв. Начал тренироваться и отлично себя чувствую. Я чувствую, что становлюсь сильнее.

Позвонил менеджеру и сказал, что хочу драться в марте с Анкалаевым . Я помню, что он называл меня продуктом UFC. Потом сказал ему, что готов драться в любое время», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра .

Бой Перейры и Анкалаев состоится 8 марта.

Алекс Перейра: «Скоро увидимся, Анкалаев»

Али Абдель-Азиз: «Анкалаев сказал, что нокаутирует Перейру и заработает уважение, которое уже давно заслуживает»