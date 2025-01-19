Алекс Перейра: «Позвонил менеджеру и сказал, что хочу драться в марте с Анкалаевым»
Алекс Перейра сказал, что сам попросил о поединке с Магомедом Анкалаевым.
«Я не говорил, что хочу перерыв. Начал тренироваться и отлично себя чувствую. Я чувствую, что становлюсь сильнее.
Позвонил менеджеру и сказал, что хочу драться в марте с Анкалаевым. Я помню, что он называл меня продуктом UFC. Потом сказал ему, что готов драться в любое время», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра.
Бой Перейры и Анкалаев состоится 8 марта.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESPN MMA
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