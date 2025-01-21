Усик – о планах после бокса: «Буду футболистом. У меня контракт с «Полесьем»

Александр Усик хочет играть в футбол после завершения боксерской карьеры.

«Планы после бокса? Буду футболистом.

Я профессиональный игрок. У меня есть контракт с украинской командой «Полесье». Они играют в высшей лиге. Сейчас они на первом месте («Полесье» занимает пятую строчку в таблице УПЛ – примечание Спортс ).

Слушайте, я давно поддерживаю киевское «Динамо», потому что впервые посмотрел матч вживую на их стадионе. Это клуб с большой историей, но «Полесье» дали мне возможность, и я подписал контракт. В будущем я забью мяч в ворота «Динамо», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик на подкасте Ring Magazine.

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