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Усик – о планах после бокса: «Буду футболистом. У меня контракт с «Полесьем»

Александр Усик хочет играть в футбол после завершения боксерской карьеры.

«Планы после бокса? Буду футболистом.

Я профессиональный игрок. У меня есть контракт с украинской командой «Полесье». Они играют в высшей лиге. Сейчас они на первом месте («Полесье» занимает пятую строчку в таблице УПЛ – примечание Спортс).

Слушайте, я давно поддерживаю киевское «Динамо», потому что впервые посмотрел матч вживую на их стадионе. Это клуб с большой историей, но «Полесье» дали мне возможность, и я подписал контракт. В будущем я забью мяч в ворота «Динамо», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик на подкасте Ring Magazine.

Наойя Иноуэ: «Усик заслужил награду «Боксер года»

Усик обратился к Фьюри после получения награды «Боксер года»: «Жадное пузо, спасибо большое, ты был классным соперником»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс
logoАлександр Усик
logoбокс
logoПолесье
logoДинамо Киев
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