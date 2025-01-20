Пимблетт – Мойкано: «Это факты, Ренато. Ты постучал примерно через две секунды, как сучка»

Пэдди Пимблетт отреагировал на слова Ренато Мойкано .

«Это не херня, Ренато. Я говорю о фактах. Ты постучал примерно через две секунды, как сучка. Я бы заставил тебя сдаться, как это сделал Ислам Махачев», – написал в соцсетях боец UFC Пэдди Пимблетт .

Пимблетт недоволен сдачей Мойкано: «Какого хера ты так быстро постучал, Ренато? Тебя душат, а не ломают шею. Усни»

Мойкано – Пимблетту: «Пимбсучка несет херню! Если мы будем драться, то ты сдашься!»