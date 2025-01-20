Пимблетт – Мойкано: «Это факты, Ренато. Ты постучал примерно через две секунды, как сучка»
Пэдди Пимблетт отреагировал на слова Ренато Мойкано .
«Это не херня, Ренато. Я говорю о фактах. Ты постучал примерно через две секунды, как сучка. Я бы заставил тебя сдаться, как это сделал Ислам Махачев», – написал в соцсетях боец UFC Пэдди Пимблетт.
Пимблетт недоволен сдачей Мойкано: «Какого хера ты так быстро постучал, Ренато? Тебя душат, а не ломают шею. Усни»
Мойкано – Пимблетту: «Пимбсучка несет херню! Если мы будем драться, то ты сдашься!»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Пэдди Пимблетта
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