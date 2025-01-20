Мойкано – Пимблетту: «Пимбсучка несет херню! Если мы будем драться, то ты сдашься!»

Ренато Мойкано отреагировал на критику Пэдди Пимблетта.

«Пэдди Пимбсучка несет херню! Позволь мне сказать тебе кое-что. Если мы будем драться, то ты сдашься! Ты никогда в жизни не получал бой с коротким уведомлением. Представь себе, что это случилось накануне поединка», – написал в соцсетях боец UFC Ренато Мойкано .

Пимблетт недоволен сдачей Мойкано: «Какого хера ты так быстро постучал, Ренато? Тебя душат, а не ломают шею. Усни»

Мойкано – о поражении Махачеву: «Это отстой! Сейчас я просто хочу выиграть следующий бой»