Мойкано – Пимблетту: «Пимбсучка несет херню! Если мы будем драться, то ты сдашься!»
Ренато Мойкано отреагировал на критику Пэдди Пимблетта.
«Пэдди Пимбсучка несет херню! Позволь мне сказать тебе кое-что. Если мы будем драться, то ты сдашься! Ты никогда в жизни не получал бой с коротким уведомлением. Представь себе, что это случилось накануне поединка», – написал в соцсетях боец UFC Ренато Мойкано.
Пимблетт недоволен сдачей Мойкано: «Какого хера ты так быстро постучал, Ренато? Тебя душат, а не ломают шею. Усни»
Мойкано – о поражении Махачеву: «Это отстой! Сейчас я просто хочу выиграть следующий бой»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ренато Мойкано
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