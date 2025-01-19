Ислам Махачев: «Заниматься поиском претендентов – не моя работа. Если кто-то хочет, заходите в октагон»
Ислам Махачев прокомментировал победу над Ренато Мойкано на UFC 311.
«Я всегда нацелен на финиш. Я не просто болтаю. Если мой соперник даст мне малейший шанс на финиш – я воспользуюсь этим.
Это не моя работа – заниматься поиском претендентов. Если кто-то хочет, заходите в октагон», – сказал Ислам Махачев в клетке после боя.
Ислам Махачев выиграл пятый титульный бой в легком весе UFC. Это рекорд дивизиона
Ислам Махачев защитил пояс UFC в легком весе четвертый раз подряд. Обошел Хабиба и стал рекордсменом дивизион
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
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