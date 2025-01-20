Ислам Махачев: «Смешанные чувства от вчерашней ночи. Но во всем благо для нас»
«Смешанные чувства от вчерашней ночи. Но во всем благо для нас», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев.
Напомним, Махачев победил Ренато Мойкано в главном событии UFC 311. Умар Нурмагомедов проиграл Мерабу Двалишвили в поединке за титул легчайшего дивизиона.
Как правильно воспринимать доминацию Махачева
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Ислама Махачева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем