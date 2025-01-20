Ислам Махачев: «Смешанные чувства от вчерашней ночи. Но во всем благо для нас»

«Смешанные чувства от вчерашней ночи. Но во всем благо для нас», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев .

Напомним, Махачев победил Ренато Мойкано в главном событии UFC 311. Умар Нурмагомедов проиграл Мерабу Двалишвили в поединке за титул легчайшего дивизиона.

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