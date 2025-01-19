Двалишвили – о травме Умара: «Я во время подготовки повредил спину. У меня был сломан позвоночник, иногда вообще встать не мог»

Двалишвили рассказал о травме позвоночника перед боем с Умаром Нурмагомедовым.

«Умар сломал руку? Слушайте, я во время подготовки повредил спину. У меня был сломан позвоночник, иногда вообще встать не мог. Но все же я готовился к бою, а не искал оправдания. Считаю, что это неправильно.

Не знаю, нечего об этом сказать. А кто ему руку-то сломал?» – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили .

Напомним, Двалишвили победил Нурмагомедова единогласным решением на UFC 311. После боя Умар сказал, что сломал руку в первом раунде.

Первое поражение Умара в карьере – на глазах Хабиба. В титульнике не справился с грузинским чемпионом

Умар Нурмагомедов сломал руку в первом раунде боя против Мераба Двалишвили