Двалишвили – о травме Умара: «Я во время подготовки повредил спину. У меня был сломан позвоночник, иногда вообще встать не мог»
Двалишвили рассказал о травме позвоночника перед боем с Умаром Нурмагомедовым.
«Умар сломал руку? Слушайте, я во время подготовки повредил спину. У меня был сломан позвоночник, иногда вообще встать не мог. Но все же я готовился к бою, а не искал оправдания. Считаю, что это неправильно.
Не знаю, нечего об этом сказать. А кто ему руку-то сломал?» – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили.
Напомним, Двалишвили победил Нурмагомедова единогласным решением на UFC 311. После боя Умар сказал, что сломал руку в первом раунде.
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Умар Нурмагомедов сломал руку в первом раунде боя против Мераба Двалишвили
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Eurasia
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