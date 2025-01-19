Судейские записки боя Двалишвили – Нурмагомедов: Мераб единогласно забрал третий, четвертый и пятый раунды

Появились судейские записки боя Двалишвили и Нурмагомедова.

Мераб единогласно выиграл третий, четвертый и пятый раунды. Второй отрезок остался за Умаром.

Напомним, Двалишвили победил Нурмагомедова в поединке за титул легчайшего веса UFC.

Умар Нурмагомедов: «Не согласен с поражением. Я выиграл первые три раунда»

Мераб Двалишвили: «Весь мир был против меня. Я был аутсайдером, но мне насрать!»