Ислам Махачев: «Кое-кому повезло, что его здесь не было»

«Я был готов к любому сопернику, был жесткий лагерь. Кое-кому повезло, что его здесь не было», – сказал чемпион UFC Ислам Махачев .

Махачев победил Ренато Мойкано удушающим приемом в первом раунде поединка на UFC 311.

Напомним, изначально соперником Ислама должен был стать Арман Царукян , но он снялся из-за травмы.

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