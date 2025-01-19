Ислам Махачев: «Кое-кому повезло, что его здесь не было»
«Я был готов к любому сопернику, был жесткий лагерь. Кое-кому повезло, что его здесь не было», – сказал чемпион UFC Ислам Махачев.
Махачев победил Ренато Мойкано удушающим приемом в первом раунде поединка на UFC 311.
Напомним, изначально соперником Ислама должен был стать Арман Царукян, но он снялся из-за травмы.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер ESPN MMA
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