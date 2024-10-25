Дана Уайт заявил, что Махачев может подраться с победителем боя Белал – Рахмонов

Ислам Махачев может подраться за титул UFC в полусреднем весе.

Об этом сказал президент UFC Дана Уайт во время пресс-конференции по итогам турнира Power Slap в Абу-Даби. На вопрос журналиста, может ли Ислам Махачев стать следующим претендентом на титул UFC в полусреднем весе, Уайт сказал: «Абсолютно».

Махачев с октября-2022 удерживает титул UFC в легком весе, победив в титульных боях Чарльза Оливейру, Дастина Порье и дважды Алекса Волкановски. С осени 2023 года Ислам возглавляет рейтинг P4P.

Титул в полусреднем весе принадлежит Белалу Мухаммаду, который 8 декабря подерется с Шавкатом Рахмоновым.

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