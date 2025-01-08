Махачев рассказал о разговоре с Уайтом после конфликта с Диазом: «Дана сказал: «От вас одни проблемы»
Ислам Махачев рассказал о разговоре с Даной Уайтом после инцидента на UFC 310.
«Через день после инцидента меня посадили рядом с клеткой на UFC 310. Я сидел рядом с Даной, он подошел ко мне и сказал: «От вас одни проблемы». Я ответил ему: «Дана, это не наша вина!»
Мы ничего не начали. После этого инцидента к нам пришла охрана и сказала, что хочет выгнать мою команду с арены.
Я сказал: «Так не пойдет. Если они уйдут, то и я уйду». В итоге я ушел, и избежал всех этих интервью», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Махачев рассказал о конфликте с Диазом на пресс-конференции UFC 311: «Он решил, что с нами был Хабиб, и показал средний палец»
Махачев − о победе над Порье: «Когда я занес руку, Усман Нурмагомедов побежал к клетке, потому что понял, что это конец»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Деметриуса Джонсона
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