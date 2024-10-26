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Уайт не хочет бой Махачева и Топурии: «Это первая защита титула для Илии. Ему предстоит немало трудностей»

Дана Уайт не планирует в ближайшее время устраивать бой Топурии и Махачева.

«На UFC 308 будет первая защита титула полулегкого веса для Илии. Ему предстоит преодолеть немало трудностей.

Посмотрите, какой путь проделал Макс Холлоуэй. Его бои с Алексом Волкановски... Он заслужил этот вызов», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Дана Уайт заявил, что Махачев может подраться с победителем боя Белал – Рахмонов

Илия Топурия: «Если UFC захочет, то стану первым, кто засабмитит Махачева»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер michael j. babcock
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logoИслам Махачев
logoИлия Топурия
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