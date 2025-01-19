Топурия – о победе Двалишвили: «Вот что происходит, когда дагестанская борьба встречается с грузинской»

Илия Топурия поздравил Мераба Двалишвили с победой на UFC 311.

«Мераб, брат мой, какой ты боец! Ты заставляешь нас собой гордиться. Вот что происходит, когда дагестанская борьба встречается с грузинской», – написал в соцсетях чемпион UFC Илия Топурия .

Напомним, Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова единогласным решением на UFC 311.

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