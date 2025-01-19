Мераб Двалишвили: «Весь мир был против меня. Я был аутсайдером, но мне насрать!»

Мераб Двалишвили прокомментировал победу над Умаром Нурмагомедовым.

«Умар – сильный боец. Он назвал меня старым. Да, я старый, но я работаю каждый день. Верю в тяжелый труд. Верьте в себя, все возможно.

Не позволяй им сломать тебя, весь мир был против меня. Я был аутсайдером, но мне насрать! Я верю в себя», – сказал Мераб Двалишвили.

Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова единогласным решением на UFC 311.

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