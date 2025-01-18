Ренато Мойкано: «Готовьтесь, ублюдки. Я иду за этим чертовым поясом. Завтра я побью Ислама Махачева, 100 процентов»

Ренато Мойкано уверен, что победит Ислама Махачева.

«Сейчас у меня последний прием пищи в качестве работяги. Завтра я стану королем мира.

Завтра я побью Ислама Махачева , 100 процентов. Готовьтесь, ублюдки. Я иду за этим чертовым поясом. Мани Мойкано станет следующим чемпионом мира», – заявил боец UFC Ренато Мойкано .

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