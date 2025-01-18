Хабиб – о замене Царукяна на Мойкано: «Конечно, это не Арман против Ислама, но тоже очень конкурентный бой»
«Это может случиться с каждым. В марте 2017-го так было и со мной. Я попал в больницу, сделал операцию, вернулся и сказал UFC: «Раз это была моя ошибка, то дайте мне другого лучшего соперника. Я побью его и заслужу титульный шанс».
Пожелаю Арману только лучшего. Он молодой и жесткий. Царукян сможет вернуться и уладить ситуацию.
Сейчас новый главный поединок. У Мойкано очень большой опыт в UFC, серия из четырех побед, он на пике. Это хороший бой. Конечно, это не Арман против Ислама, но тоже очень конкурентный поединок. Недооценки нет», – сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, Ренато Мойкано заменит травмированного Армана Царукяна в бою с Исламом Махачевым за титул легкого дивизиона на UFC 311.
UFC 311: Махачев – Мойкано, Мераб против Умара и другие бои. Главный кард – не ранее 06:00 по мск
Возвращение Махачева, Умар против Мераба – сразу два титульника в UFC для российских бойцов
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