Ренато Мойкано: «Искренне верю, что завтра побью Ислама. Не буду пытаться никого в этом убедить»
Ренато Мойкано объяснил, почему считает, что победит Ислама Махачева.
«Думаю, что завтра побью Ислама. Я искренне в это верю. Не буду пытаться никого в этом убедить, но чувствую сердцем, что так и будет», – заявил боец UFC Ренато Мойкано.
Напомним, Мойкано заменит травмированного Армана Царукяна в бою с Исламом Махачевым за титул легкого дивизиона на UFC 311.
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Мойкано – о поединке с Махачевым на коротком уведомлении: «Мне #####. Неважно, чемпион это или нет. Завтра я выиграю»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм UFC
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