Ренато Мойкано: «Искренне верю, что завтра побью Ислама. Не буду пытаться никого в этом убедить»

Ренато Мойкано объяснил, почему считает, что победит Ислама Махачева.

«Думаю, что завтра побью Ислама. Я искренне в это верю. Не буду пытаться никого в этом убедить, но чувствую сердцем, что так и будет», – заявил боец UFC Ренато Мойкано .

Напомним, Мойкано заменит травмированного Армана Царукяна в бою с Исламом Махачевым за титул легкого дивизиона на UFC 311.

«Надеюсь, кто-то из них сломает ногу». Новый соперник Махачева предсказал титульник

Мойкано – о поединке с Махачевым на коротком уведомлении: «Мне #####. Неважно, чемпион это или нет. Завтра я выиграю»