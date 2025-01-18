Пантожа – о Мойкано: «Очень опасный оппонент для любого. Невероятно, что прямо сейчас он получил шанс подраться с лучшим бойцом мира»
Пантожа считает, что Мойкано может показать более зрелищный бой, что Царукян.
«Ренато – очень опасный оппонент для любого. Невероятно, что прямо сейчас он получил шанс подраться с лучшим бойцом мира.
Я ожидал, что Арман Царукян и Ислам Махачев покажут хороший бой, но, возможно, теперь он будет даже лучше», – сказал чемпион UFC Алешандре Пантожа.
Напомним, Ренато Мойкано подерется с Махачевым в главном событии UFC 311.
Возвращение Махачева, Умар против Мераба – сразу два титульника в UFC для российских бойцов
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Eurasia
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