Пантожа – о Мойкано: «Очень опасный оппонент для любого. Невероятно, что прямо сейчас он получил шанс подраться с лучшим бойцом мира»

Пантожа считает, что Мойкано может показать более зрелищный бой, что Царукян.

«Ренато – очень опасный оппонент для любого. Невероятно, что прямо сейчас он получил шанс подраться с лучшим бойцом мира.

Я ожидал, что Арман Царукян и Ислам Махачев покажут хороший бой, но, возможно, теперь он будет даже лучше», – сказал чемпион UFC Алешандре Пантожа .

Напомним, Ренато Мойкано подерется с Махачевым в главном событии UFC 311.

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