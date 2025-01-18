Мойкано – о поединке с Махачевым на коротком уведомлении: «Мне #####. Неважно, чемпион это или нет. Завтра я выиграю»

Ренато Мойкано не переживает из-за сроков боя с Исламом Махачевым.

«Короткое уведомление? Мне ##### [плевать]. Я не могу позволить себе проиграть. Неважно, чемпион это или нет. Завтра я выиграю», – заявил боец UFC Ренато Мойкано .

Напомним, Мойкано заменит травмированного Армана Царукяна в бою с Исламом Махачевым за титул легкого дивизиона на UFC 311.

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