Махачев и Мойкано провели битву взглядов перед боем на UFC 311
Ислам Махачев и Ренато Мойкано провели первый стердаун.
Напомним, Мойкано заменит травмированного Армана Царукяна в бою за титул легкого дивизиона.
Турнир пройдет в ночь на 19 января в Инглвуде (США).
Перейра пошутил, что подерется на UFC 311: «Чама на пути в Лос-Анджелес»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC Europe
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