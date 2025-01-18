Мойкано заменит Царукяна в бою с Махачевым на UFC 311. Коэффициент на Ислама упал с 1.30 до 1.06
Ислам Махачев подерется с Ренато Мойкано за титул UFC в легком весе.
Изначально соперником Махачева должен был стать Арман Царукян, но он выбыл из-за травмы спины. В бою с ним Ислам котировался фаворитом с коэффициентом 1.30.
В поединке против Мойкано Махачев идет более явным фаворитом за 1.06. На соперника можно поставить за 10.00, на ничью – за 80.00.
Турнир UFC 311 состоится в ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (Калифорния).
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Опубликовала: Венера Кравченко
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