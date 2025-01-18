Новый постер UFC 311: Махачев против Мойкано
Опубликован новый постер к UFC 311.
Напомним, в главном событии вечера пройдет бой за пояс легкого веса между Исламом Махачевым и Ренато Мойкано, заменившем травмированного Армана Царукяна.
Турнир состоится в ночь на 19 января в США.
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Мойкано заменит Царукяна в бою с Махачевым на UFC 311. Коэффициент на Ислама упал с 1.30 до 1.06
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс
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