Новый постер UFC 311: Махачев против Мойкано

Опубликован новый постер к UFC 311.

Напомним, в главном событии вечера пройдет бой за пояс легкого веса между Исламом Махачевым и Ренато Мойкано , заменившем травмированного Армана Царукяна .

Турнир состоится в ночь на 19 января в США.

Махачев остался без соперника в UFC за день до титульника. Замена – скандальный бразилец

Мойкано заменит Царукяна в бою с Махачевым на UFC 311. Коэффициент на Ислама упал с 1.30 до 1.06