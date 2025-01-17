Махачев показал 70,08 кг на весах перед UFC 311

Ислам Махачев прошел процедуру взвешивания перед UFC 311.

В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (Калифорния) состоится турнир UFC 311, в главном бою которого Ислам Махачев подерется с Арманом Царукяном за титул в легком весе.

За сутки до турнира бойцы прошли процедуру взвешивания:

Ислам Махачев – 70,08 кг;

Арман Царукян.

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