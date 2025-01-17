Уайт − о турнире UFC в Армении: «Конечно, когда-нибудь»
Дана Уайт допустил приезд UFC в Армению в случае чемпионства Армана Царукяна.
«Турнир в Армении? Да-да, конечно, когда-нибудь. Тут на пресс-конференции творится безумие, но воскресенье, когда арена будет переполнена, будет еще круче», − сказал президент UFC Дана Уайт.
Турнир UFC 311 пройдет в Инглвуде (Калифорния), находящийся в агломерации Лос-Анджелеса, где проживают около полумиллиона этнических армян.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
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