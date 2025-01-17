Царукян − о бое с Махачевым: «Это будет моя ночь»

Арман Царукян высказался о бое с Исламом Махачевым.

«Это и реванш, и титульник. Если я побью его и стану чемпионом UFC… У меня в UFC одно поражение − от Ислама Махачева . Так что это будет моя ночь», − сказал легковес UFC Арман Царукян, который 19 января подерется с Исламом Махачевым.

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