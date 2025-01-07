Царукян − о разговоре с Махачевым после первого боя: «Он сказал мне не расстраиваться»
Арман Царукян рассказал о разговоре с Исламом Махачевым после их первого боя.
«Помню, после боя он меня поддержал, сказал: «Ты еще молодой, у тебя все впереди, не расстраивайся». А я ему: «Да ладно, какой молодой». Присел и глаза закрыл. Не люблю проигрывать, какой бы возраст ни был», − сказал легковес UFC Арман Царукян, который 19 января подерется с Исламом Махачевым за титул. В 2019 году бойцы дрались на турнире UFC в Санкт-Петербурге, тогда Ислам победил единогласным решением судей.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Red Corner MMA
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