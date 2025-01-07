Царукян − о разговоре с Махачевым после первого боя: «Он сказал мне не расстраиваться»

Арман Царукян рассказал о разговоре с Исламом Махачевым после их первого боя.

«Помню, после боя он меня поддержал, сказал: «Ты еще молодой, у тебя все впереди, не расстраивайся». А я ему: «Да ладно, какой молодой». Присел и глаза закрыл. Не люблю проигрывать, какой бы возраст ни был», − сказал легковес UFC Арман Царукян , который 19 января подерется с Исламом Махачевым за титул. В 2019 году бойцы дрались на турнире UFC в Санкт-Петербурге, тогда Ислам победил единогласным решением судей.

Абдель-Азиз – о тренировках с Махачевым: «Я ощущал себя ребенком в руках медведя»

У Царукяна есть заготовка на поединок с Махачевым: «Она должна пройти и поменять исход боя»