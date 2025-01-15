Махачев − о реванше с Царукяном: «Знание соперника мне на руку»

Ислам Махачев заявил, что опыт первого боя с Арманом Царукяном играет ему на руку.

«Реванш с Царукяном? Мне на руку тот факт, что я знаю соперника и понимаю, что он делает. У меня отличная команда, у нас хороший план на бой», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев , который 19 января подерется с Арманом Царукяном .

Хабиб и Махачев – фанаты хинкала. Что это такое?

Махачев подтягивается по 40 раз и жмет от груди 120 кг. Как дела в качалке, пацаны?