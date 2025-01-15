Махачев − о реванше с Царукяном: «Знание соперника мне на руку»
Ислам Махачев заявил, что опыт первого боя с Арманом Царукяном играет ему на руку.
«Реванш с Царукяном? Мне на руку тот факт, что я знаю соперника и понимаю, что он делает. У меня отличная команда, у нас хороший план на бой», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев, который 19 января подерется с Арманом Царукяном.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Кевина Айола
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