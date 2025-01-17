Хабиб − о Двалишвили: «Думаю, UFC заставили его драться»
Хабиб Нурмагомедов считает, что Мераба Двалишвили заставили драться с Умаром.
«Если Мераб не считает, что Умар прошел достаточно проверок, чтобы подраться за пояс, то пусть докажет. 19 января у него будет уникальная возможность. Мы считаем, что Умар готов. Не имеет значения, что думают люди. 19 января мы туда зайдем и, Ишналлах, пояс − наша цель.
Мераб не хотел драться, Умар был готов драться в январе. Я лично считаю, что UFC заставили Мераба драться в январе. Промоушену нужен был комейн-ивент на этом турнире, а Умар был следующим претендентом», − сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Хабиб − об Умаре: «Если его брат Усман талантливый, то он взял свое через труд»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Gorilla Fighting
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