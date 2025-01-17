0

Хабиб − об Умаре: «Если его брат Усман талантливый, то он взял свое через труд»

Хабиб Нурмагомедов назвал брата Умара трудолюбивым бойцом.

«Умар очень трудолюбивый. Если сравнить с братом Усманом, то тот более талантливый, а Умар − через труд. Он очень много по любителям выступал, много хороших спарринг-партнеров его отточили.

Как говорится, чем чаще бьешь железо, тем лучше становится меч − у него много «кузнецов» было: мой отец, его отец, я. Теперь он дерется за пояс. Очень трудолюбивый и терпеливый, очень любит соревноваться», − сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Все достижения братьев Нурмагомедовых – в одной картинке

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Gorilla Fighting
logoUFC
logoMMA
logoХабиб Нурмагомедов
logoУсман Нурмагомедов
logoУмар Нурмагомедов
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Без него не было бы Хабиба и Махачева и одного из самых сильных MMA-залов. Кто такой Хавьер Мендес?
811 января, 12:50
Усман Нурмагомедов: «Царукян и Двалишвили не прогрессируют. Ислам и Умар финишируют их»
119 января, 08:57
Умар выложил фото с Хабибом: «У самурая есть только путь»
304 января, 18:41Фото
Рекомендуем
Главные новости
Взвешивание UFC 311: Махачев − Царукян, Мераб − Умар и другие бои
111 минут назад
Хабиб − о Двалишвили: «Думаю, UFC заставили его драться»
36 минут назад
Хабиб − о знакомстве с Бекхэмом: «Он сказал, что смотрит мои бои, а я следил за ним, когда был его пик»
655 минут назад
Хабиб назвал ключевой момент в карьере: «После боя с Джонсоном я понял, что могу стать лучшим P4P»
5сегодня, 12:33
Уайт − о турнире UFC в Армении: «Конечно, когда-нибудь»
6сегодня, 11:25
Самый легкий тест про Махачева! Всего 4 вопроса
сегодня, 11:00Спецпроект
Мераб − о словах Умара про него и Грузию: «Он даже не может представлять Дагестан»
20сегодня, 10:57
Календарь боев в MMA и боксе в январе-2025
93сегодня, 09:10
Царукян − о бое с Махачевым: «Это будет моя ночь»
8сегодня, 08:52
Махачев − о прогрессе Царукяна: «Он стал лучше благодаря опыту»
сегодня, 08:31
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября 2024, 01:55Киберспорт
Рекомендуем