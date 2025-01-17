Хабиб − об Умаре: «Если его брат Усман талантливый, то он взял свое через труд»
Хабиб Нурмагомедов назвал брата Умара трудолюбивым бойцом.
«Умар очень трудолюбивый. Если сравнить с братом Усманом, то тот более талантливый, а Умар − через труд. Он очень много по любителям выступал, много хороших спарринг-партнеров его отточили.
Как говорится, чем чаще бьешь железо, тем лучше становится меч − у него много «кузнецов» было: мой отец, его отец, я. Теперь он дерется за пояс. Очень трудолюбивый и терпеливый, очень любит соревноваться», − сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Gorilla Fighting
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