Царукян − о ботинках из кожи аллигатора: «К сожалению, не успели сделать»
Арман Царукян не придет на бой с Исламом Махачевым в ботинках из кожи аллигатора.
«Приду ли я в тех ботинках? Голову аллигатора успели сделать, а ботинки не успели. К сожалению.
Голову высушили, сделали, а кожу − не успели. Сильно ли я расстроился? Да не, нормально. Не мой стиль. В «найках» тоже нормально будет», − сказал легковес UFC Арман Царукян, который 19 января подерется с Исламом Махачевым.
Напомним, что в июне-2024 Царукян рассказал, что убил во Флориде аллигатора, из которого он хотел сделать ботинки, чтобы прийти на титульный бой.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Ушатайка»
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