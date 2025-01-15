Царукян − о ботинках из кожи аллигатора: «К сожалению, не успели сделать»

Арман Царукян не придет на бой с Исламом Махачевым в ботинках из кожи аллигатора.

«Приду ли я в тех ботинках? Голову аллигатора успели сделать, а ботинки не успели. К сожалению.

Голову высушили, сделали, а кожу − не успели. Сильно ли я расстроился? Да не, нормально. Не мой стиль. В «найках» тоже нормально будет», − сказал легковес UFC Арман Царукян , который 19 января подерется с Исламом Махачевым .

Напомним, что в июне-2024 Царукян рассказал, что убил во Флориде аллигатора, из которого он хотел сделать ботинки, чтобы прийти на титульный бой.

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