Царукян назвал план после победы над Махачевым: «Далее со спортом будет покончено − только денежные бои»

Арман Царукян заявил, что будет делать только денежные бои после победы над Исламом Махачевым.

«После того, как я стану чемпионом, со спортом будет покончено. Это станет просто бизнесом. После победы над Махачевым я буду думать только о денежных боях», − сказал легковес UFC Арман Царукян , который 19 января подерется с Исламом Махачевым .

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