Царукян назвал план после победы над Махачевым: «Далее со спортом будет покончено − только денежные бои»
Арман Царукян заявил, что будет делать только денежные бои после победы над Исламом Махачевым.
«После того, как я стану чемпионом, со спортом будет покончено. Это станет просто бизнесом. После победы над Махачевым я буду думать только о денежных боях», − сказал легковес UFC Арман Царукян, который 19 января подерется с Исламом Махачевым.
Арман Царукян: «Если выиграю титул, то проведу третий бой с Махачевым. Это лучший вариант»
Оливейра – о поединке Махачева и Царукяна: «Шансы равные. Буду в первом ряду, чтобы они не забыли, кто следующий»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Генри Сехудо и Камару Усмана
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