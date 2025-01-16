Мераб Двалишвили: «Я респектовал Умару, мы были в хороших отношениях»

Мераб Двалишвили рассказал, как относится к Умару Нурмагомедову.

«Мне не нужно ненавидеть Умара. Но были моменты неуважения от него. Он называл меня фейковым чемпионом, а я не фейковый чемпион! Он использовал какое-то выражение, сказав, что это грузинская фраза, но это не грузинская фраза! Он упоминал мою страну!

Каждый раз, когда я видел его, я респектовал ему, мы были в хороших отношениях. Когда мы встретились перед конференцией в прошлый раз, я его спросил: «Почему ты проявляешь ко мне неуважение в соцсетях?» А он ответил: «Потому что я так хочу, что ты мне сделаешь?» А потом он говорил, что никогда не проявлял ко мне неуважения, вот почему я так разозлился», – сказал Мераб Двалишвили .

Бой Двалишвили и Нурмагомедова пройдет в ночь с 18 на 19 января на UFC 311.

Умар Нурмагомедов: «Двалишвили меня нигде не превосходит: ни в стойке, ни в борьбе, ни в грэпплинге»