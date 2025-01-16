Умар Нурмагомедов: «Если Двалишвили хочет закрыть конфликт и протянет мне руку в клетке – мы его закроем»
Умар Нурмагомедов высказался о перемирии между с Мерабом Двалишвили.
«Если он хочет закрыть конфликт и протянет мне руку в клетке – мы его закроем. Если он захочет продолжать, без проблем. Я не был агрессором в конфликте, хорошо с ним общался раньше», – сказал Умар Нурмагомедов.
Бой Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова пройдет в ночь с 18 на 19 января на UFC 311.
Мераб Двалишвили: «Я респектовал Умару, мы были в хороших отношениях»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
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