Умар Нурмагомедов: «Если Двалишвили хочет закрыть конфликт и протянет мне руку в клетке – мы его закроем»

Умар Нурмагомедов высказался о перемирии между с Мерабом Двалишвили.

«Если он хочет закрыть конфликт и протянет мне руку в клетке – мы его закроем. Если он захочет продолжать, без проблем. Я не был агрессором в конфликте, хорошо с ним общался раньше», – сказал Умар Нурмагомедов.

Бой Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова пройдет в ночь с 18 на 19 января на UFC 311.

Мераб Двалишвили: «Я респектовал Умару, мы были в хороших отношениях»