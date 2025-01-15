Мераб подерется с Умаром в кастомных шортах с отсылками к грузинской культуре
Мераб Двалишвили получил кастомные шорты перед UFC 311.
19 января в Лос-Анджелесе состоится турнир UFC 311, в соглавном бою которого Мераб Двалишвили подерется с Умаром Нурмагомедовым за пояс в легчайшем весе.
Двалишвили выступит в кастомных шортах, выполненных в цветах флага Грузии. Журналист Гиорги Кокиашвили обратил внимание, что на шортах отображены отсылки к грузинской культуре: изображение из поэмы Шоты Руставели и цитата «Лучше славная смерть, чем позорная жизнь».
Мераб выложил фото с тренерами Лонго и Серрой после дебюта в ММА: «11 лет назад я проиграл в первом бою, но посмотрите, где мы теперь»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Store
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем