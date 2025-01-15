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Мераб подерется с Умаром в кастомных шортах с отсылками к грузинской культуре

Мераб Двалишвили получил кастомные шорты перед UFC 311.

19 января в Лос-Анджелесе состоится турнир UFC 311, в соглавном бою которого Мераб Двалишвили подерется с Умаром Нурмагомедовым за пояс в легчайшем весе.

Двалишвили выступит в кастомных шортах, выполненных в цветах флага Грузии. Журналист Гиорги Кокиашвили обратил внимание, что на шортах отображены отсылки к грузинской культуре: изображение из поэмы Шоты Руставели и цитата «Лучше славная смерть, чем позорная жизнь».

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Store
logoМераб Двалишвили
легчайший вес
logoMMA
logoУмар Нурмагомедов
Мераб - Умар
UFC 311
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