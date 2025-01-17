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Битвы взглядов UFC 311: Махачев – Царукян, Мераб – Умар и другие бойцы

Участники UFC 311 устроили битвы взглядов.

19 января в Лос-Анджелесе состоится турнир UFC 311. В главном карде Иржи Прохазка подерется с Джамалом Хиллом, Мераб Двалишвили – с Умаром Нурмагомедовым, а в мейн-ивенте Ислам Махачев встретится с Арманом Царукяном.

После пресс-конференции бойцы устроили битву взглядов.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
logoMMA
logoИржи Прохазка
UFC 311
logoUFC
logoДжамал Хилл
полутяжелый вес (MMA)
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